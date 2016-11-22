Депутат Европарламента назвал «пропагандой» большинство сообщений о Сирии

Выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, депутат ЕП от Испании Хавьер Коузо Пермуй назвал «пропагандой» сообщения ведущих западных СМИ о происходящем в Сирии.

- Много пропаганды вокруг того, что происходит в Сирии. Есть «две меры веса», и это совсем не содействует решению проблемы. Информация пропагандистского характера появляется в крупных СМИ. А с другой стороны, в ноябре «умеренные» повстанцы открыли огонь по мирным людям, которые попытались прорваться через баррикады. 30 октября была совершена химическая атака в восточном Алеппо. 3 ноября — атака с применением хлора, в результате которой погибли 28 человек, — цитирует Пермуя РИА «Новости».

Испанский депутат прокомментировал также ответ официального представителя Госдепа США Джона Кирби журналистке российского канала RТ, в котором обвинил Россию в атаках госпиталей в Сирии.

- Надо отказаться от столь манихейской морали, потребовать от всех сторон соблюдения международного права. Только совместными усилиями мы обеспечим мир, — подчеркнул Пермуй.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия, ЕС
Следующая новость Новейший миноносец «Замволт» ВМС США сломался в Панамском канале

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО