Депутат Европарламента назвал «пропагандой» большинство сообщений о Сирии

Выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, депутат ЕП от Испании Хавьер Коузо Пермуй назвал «пропагандой» сообщения ведущих западных СМИ о происходящем в Сирии.

- Много пропаганды вокруг того, что происходит в Сирии. Есть «две меры веса», и это совсем не содействует решению проблемы. Информация пропагандистского характера появляется в крупных СМИ. А с другой стороны, в ноябре «умеренные» повстанцы открыли огонь по мирным людям, которые попытались прорваться через баррикады. 30 октября была совершена химическая атака в восточном Алеппо. 3 ноября — атака с применением хлора, в результате которой погибли 28 человек, — цитирует Пермуя РИА «Новости».

Испанский депутат прокомментировал также ответ официального представителя Госдепа США Джона Кирби журналистке российского канала RТ, в котором обвинил Россию в атаках госпиталей в Сирии.

- Надо отказаться от столь манихейской морали, потребовать от всех сторон соблюдения международного права. Только совместными усилиями мы обеспечим мир, — подчеркнул Пермуй.