Депутат Думы предложил провести дорожный эксперимент в Крыму

Депутат Госдумы Дмитрий Белик выступил с инициативой проведения в Крыму дорожного эксперимента, направленного на устранения пробелом в ПДД и законодательстве об административных правонарушениях.

Парламентарий предлагает разрешить водителям пересекать сплошную черту в случаях, когда на дороге образуется непреодолимое препятствие. В пример он привел ситуации, когда водители не могут объехать ДТП, не нарушив при этом существующие правила, и получают за это штраф.

По словам Белика, итоги эксперимента позволят разработать законопроект, который внесет необходимые поправки в действующие правила и Кодекс об адмнистративных правонарушениях (КоАПП).

Депутат также сделал акцент на неудовлетворительном состоянии автодорог на полуострове и «отрыве законодательства от реальности», передает Nation News.

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: Дума
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