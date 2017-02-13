Депрессию способно победить одно слово
Группа американских ученых рекомендовала людям, страдающим от депрессии, чаще говорить окружающим слово спасибо. Выводы исследователей основаны на эксперименте с участием 350 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 58 лет.
Добровольцы заполнили детальные опросники, ответив на вопросы, связанные со стрессовыми ситуациями, - сообщает «ФАН».
Как выяснилось, наиболее подвержены депрессии люди с синдромом амбивалентного эмоционального выражения (АЕБ), иначе говоря, те, кто боится показать окружающим свои настоящие чувства. Слова благодарности, по версии экспертов, связаны с когнитивной переоценкой и способностью изменить отношение к сложной ситуации с негативного на позитивное.
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