Депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин
Нейрофизиологи из Британии выяснили, в чем заключается разница между мужской и женской депрессией.
В ходе исследования выяснилось, что женщины реже страдают от депрессии из-за характерных приступов подавленного настроения. Мужчины же сталкивались с этим недугом намного чаще, что приводит к более тяжелым последствиям, - сообщает «ВладТайм».
Специалисты проследили, как работает мужской и женский мозг в состоянии депрессии и обнаружили различия в функционировании нервной системы. Ученым удалось выявить серьезные расхождения в уровне активности отдельных участков коры мозга, таких как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины.
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