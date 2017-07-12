Депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Нейрофизиологи из Британии выяснили, в чем заключается разница между мужской и женской депрессией.

В ходе исследования выяснилось, что женщины реже страдают от депрессии из-за характерных приступов подавленного настроения. Мужчины же сталкивались с этим недугом намного чаще, что приводит к более тяжелым последствиям, - сообщает «ВладТайм».

Специалисты проследили, как работает мужской и женский мозг в состоянии депрессии и обнаружили различия в функционировании нервной системы. Ученым удалось выявить серьезные расхождения в уровне активности отдельных участков коры мозга, таких как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины.