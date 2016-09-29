Депрессивные регионы РФ в 2017 году поддержат кредитами

Правительство РФ планирует в 2017 году заложить в госбюджет 200 миллиардов рублей на кредиты для низкообеспеченных регионов.

– В отношении этих регионов принято решение в приоритетном порядке оказать им дополнительную финансовую помощь в виде бюджетных кредитов для реструктуризации коммерческих долгов, – рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. Помощь предусмотрена для регионов с высоким уровнем коммерческого долга, сообщает "Коммерсантъ".

Помимо кредитов для депрессивных регионов РФ также будет предусмотрена дополнительная помощь из федерального фонда финансовой поддержки регионов.