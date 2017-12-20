Дениса Вороненкова будут судить посмертно

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте текущего года, будут судить посмертно. Следственный комитет России завершил уголовное дело Вороненкова, которому еще при жизни было предъявлено обвинение в рейдерском захвате здания в центре Москвы.

По словам адвоката семьи Вороненкова Андрея Гривцова, копии обвинения были предоставлены первой супруге убитого депутата и его сыну.

О том, дошли ли документы до вдовы Вороненкова Марии Максаковой, которая сейчас живет в Киеве, пока неизвестно.

Адвокат также заявил «Коммерсанту», что вина Вороненкова не доказана, а также назвал безнравственным и несправедливым «судилище» над человеком, которого уже нет в живых.

Денис Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой и маленьким сыном в конце 2016 года сбежал в Киев и принял украинское гражданстве. В марте 2017 года в центре Киева экс-депутат был застрелен. Заказчиком убийства оказался бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, сообщает Ura.ru.