В день выборов в МО будут дежурить сотни бригад медиков
В день президентских выборов в Подмосковье будут работать порядка 600 бригад скорой помощи.
Приоритетными для них будут вызовы, поступающие с избирательных участков, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Маркова. Он отметил, что все спецавтомобили оснащены необходимым для оказания экстренной медпомощи оборудованием. Если потребуется, пациентов будут доставлять в ближайшие медучреждения.
В ходе подготовки к выборам уточнены схемы лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и порядок взаимодействия с экстренными службами, добавил министр.
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