В день выборов в МО будут дежурить сотни бригад медиков

В день президентских выборов в Подмосковье будут работать порядка 600 бригад скорой помощи.

Приоритетными для них будут вызовы, поступающие с избирательных участков, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Маркова. Он отметил, что все спецавтомобили оснащены необходимым для оказания экстренной медпомощи оборудованием. Если потребуется, пациентов будут доставлять в ближайшие медучреждения.

В ходе подготовки к выборам уточнены схемы лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и порядок взаимодействия с экстренными службами, добавил министр.