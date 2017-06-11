В День России президент вручит государственные премии за 2016 год

В День России президент Владимир Путин наградит Государственными премиями за достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности, а также вручит паспорта в рамках акции «Мы - граждане России!»

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, лауреатом премии за достижения в области литературы стал писатель Даниил Гранин. Премия была вручена ему чуть раньше - 3 июня.

Госпремию в области науки и технологий получит коллектив «Сургутнефтегаза». В пресс-службе подчеркнули, что «им удалось на практике реализовать экономически эффективные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Также будут награждены кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, выдающиеся российские ученые в области астрофизики и космологии Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

12 июня президент выдаст паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам и лауреатам конкурса «Мы - граждане России!»

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