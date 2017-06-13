День России отпраздновали более 7 миллионов человек

В праздничных гуляниях в честь Дня России приняли участие более 7 миллионов человек по всей стране, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что порядок в местах массовых мероприятий обеспечивали сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, представители народных дружин и казачества.

Только в столице в праздничных мероприятиях приняли участие около 3,5 миллионов человек, а праздничный концерт на Красной площади собрал более 30 тысяч зрителей, сообщает «Национальная служба новостей».