День России отпраздновали более 7 миллионов человек
В праздничных гуляниях в честь Дня России приняли участие более 7 миллионов человек по всей стране, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что порядок в местах массовых мероприятий обеспечивали сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, представители народных дружин и казачества.
Только в столице в праздничных мероприятиях приняли участие около 3,5 миллионов человек, а праздничный концерт на Красной площади собрал более 30 тысяч зрителей, сообщает «Национальная служба новостей».
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