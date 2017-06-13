В День России в Москве задержали более 130 подростков

В столице в ходе несогласованной с властями акции оппозиции были задержаны 136 несовершеннолетних.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников полагает, что подростки участвуют в подобных мероприятиях, желая самореализоваться.

«Мое мнение – эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», - сказал чиновник в интервью «Интерфаксу». Он добавил, что подросткам необходимо учиться правильно оценивать ситуацию и «понимать главные жизненные принципы».

Ранее власти столицы разрешили оппозиции провести митинг на проспекте Сахарова. Однако Алексей Навальный призвал своих сторонников устроить шествие по тверской улице, что в мэрии расценили как провокацию. В общей сложности были задержаны около 150 человек.