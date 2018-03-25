На день рождения Елизаветы II может попасть любой желающий
Билеты на концерт в честь 92 дня рождения британской королевы Елизаветы II может приобрести любой желающий.
Их стоимость начинается с 32 долларов, передает «РИА Новости». Концерт с участием Кайли Миноуг, Крейга Дэвида, сэра Тома Джонса и Ladysmith Black Mambazo, Стинга и Шегги состоится 21 апреля в Royal Albert Hall в Лондоне.
На нем будет присутствовать не только сама королева, но и члены ее семьи. Кто именно приедет на мероприятие, пока не известно.
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