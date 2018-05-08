День Победы опередил Новый год по популярности
Россияне заявили, что готовятся к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
В 2010 году этот день в числе самых важных для себя праздников называли 38 процентов россиян, а сейчас уже 71 процент респондентов.
Более того, День Победы по важности и значимости для россиян опередил даже Новый год, который важным для себя назвали 60 процентов респондентов.
Праздничные торжества 9 мая планируют посетить 55 процентов россиян, а 24 процента респондентов планируют пойти в гости или принять гостей, сообщает «Федерал пресс».
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