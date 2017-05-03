В День Победы на Москву обрушится мокрый снег

В День Победы в Москву придет холодная погода и мокрый снег, рассказали в столичном метеобюро.

Циклон, который накроет столичный регион в праздничные выходные, принесет с собой резкое похолодание и облачность.

Ночью 8 мая ожидается около нуля, днем — от 5 до 10 градусов тепла. Утром не исключены осадки в виде мокрого снега. 9 мая холодная погода, к сожалению, сохранится, также не исключены осадки в виде мокрого снега, сообщает «РИА Новости».