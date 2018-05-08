День Победы в Москве будет солнечным и сухим
Над Москвой 9 мая не будет ни облачка, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, погода в День Победы в Москве обещает быть сухой и ясной.
Вместе с тем ожидается незначительное похолодание. Во время парада победы на Красной площади в столице будет около +10…12 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до 19 градусов тепла.
Специалисты Гидрометцентра до последнего оставляли вероятность небольших дождей на 9 мая, но после получения самых последних погодных данных вероятность осадков исключена.
Таким образом нет необходимости «разгонять» облака на время торжественного парада на Красной площади в Москве, пишет «360».
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