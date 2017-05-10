Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю послевоенную историю метеонаблюдений. Как уточняется в материале, максимальная температура в этот день составила всего 3,9 градуса.

Кроме того, несмотря на разгон облаков, в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

Аномально холодная погода, не соответствующая маю месяцу установилась по всей территории центральной России. По данным синоптиков, 9 мая в Ярославской и Калининградской областях прошла метель, а столбики термометров ночью опустились до минус 8 градусов.

Непогода стала причиной изменения сценария праздничных мероприятий в честь Дня Победы во многих городах, днако холод и дождь не помешали праздничному настроению россиян, сообщает «ТВ Центр».