День оленевода на Ямале отмечают гонками на оленьих упряжках

В Салехард съехались представители разных стран мира на празднование Дня оленевода.

Как сообщает агентство «URA.RU», участники собрались на берегу реки Полябты. В съезде оленеводов принимают участие граждане Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии и Китая.

В рамках Дня оленевода проходит фестиваль национальных культур малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В программу включены гостевание в чумах, катание на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта.

День оленевода – праздник тундрового населения, он отмечается в начале или середине календарной весны