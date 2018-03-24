День оленевода на Ямале отмечают гонками на оленьих упряжках
В Салехард съехались представители разных стран мира на празднование Дня оленевода.
Как сообщает агентство «URA.RU», участники собрались на берегу реки Полябты. В съезде оленеводов принимают участие граждане Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии и Китая.
В рамках Дня оленевода проходит фестиваль национальных культур малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В программу включены гостевание в чумах, катание на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта.
День оленевода – праздник тундрового населения, он отмечается в начале или середине календарной весны
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