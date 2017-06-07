День народной игрушки и День леса появятся в Подмосковье

В Московской области начнут отмечать День национальной народной игрушки, День урожая Подмосковья и День. Соответствующий законопроект рассмотрит комитет регионального парламента по вопросам образования, культуры и туризма, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Предлагается ввести несколько новых праздничных дат, которые, однако, не будут являться выходными днями.

К примеру, 29 июня предлагается отмечать День первого русского корабля, а 24 августа - День национальной народной игрушки. Кроме того, во вторую или третью субботу сентября предлагается праздновать День леса, чтобы создать традицию массовой посадки деревьев в Подмосковье.

Первое воскресенье октября предлагается сделать Днем Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».