«День без мигранта» в США оставил более сотни человек без работы

Более сотни жителей США, принявших участие в акции «День без мигранта», лишились работы.

Как уточняется в материале, акция, прошедшая в США 16 февраля, была призвана показать американским властям и президенту Дональду Трампу важность мигрантов для США.

Отмечается, что некоторые учреждения официально разрешили своим сотрудникам не явиться на работу и принять участие в акции, но некоторые работодатели приняли решение уволить нарушителей, не вышедших на работу в положенное время.

Например, руководство компании по производству лакокрасочных материалов приняло решение об увольнении сотрудников, не вышедших в этот день на работу, подчеркнув, что с сотрудниками пришлось попрощаться не за участие в каких-либо митингах и демонстрациях, а в связи с невыходом на работу. Об этом сообщает «Интерфакс».