В День космонавтики на ВДНХ откроется «Космос»
Павильон «Космос» на ВДНХ откроется после реставрации в День космонавтики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я надеюсь, что 12 апреля мы откроем новый павильон «Космос» вместе с российской космической корпорацией при полной поддержке президента страны», - сказал градоначальник.
По его словам, это будет самый лучший в мире космический павильон.
После реставрации павильону не просто вернули прежний облик, но провели сложнейшие инженерные работы, позволяющие его использовать круглогодично.
Кроме того, украшающая павильон звезда, которая ранее венчала Троицкую башню Московского Кремля, также была приведена в порядок.
Павильон ВДНХ 32-34 «Космос/Машиностроение» был построен в 1939 году, сообщает «Интерфакс».
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