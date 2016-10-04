День Космических войск отмечается в России

В России 4 октября отмечается День космических войск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

- В этот день 59 лет назад произошло эпохальное событие, положившее начало космической эре всего человечества - с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли воинские формирования запуска и управления космическими средствами, впоследствии ставшие основой современных Космических войск России, - говорится в сообщении.

- Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космических средств продолжают воинские части Государственного испытательного космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, - отмечается в релизе.