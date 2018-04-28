В День Даздрапермы в центре Москвы перекроют дороги

Движение на участках ряда улиц Москвы 1 мая будут перекрыты по причине демонстрации трудящихся.

Ура, товарищи!

Движение будет перекрыто на ул. Ильинка, ул. Варварка, Васильевском спуске, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Большом Москворецком мосту с 6:30 до окончания мероприятия.

На ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный ряд, ул. Моховая с 9:00 до окончания мероприятия; на Калужской площади, ул. Большая Якиманка, ул. Большая Полянка, Малом и Большом Каменном мосту, Театральной площади с 11:00 до 15:00.

На ул. Заморенова, ул. Трехгорный Вал, ул. Красная Пресня с 13:00 до 16:30; ул. Маши Порываевой, проспекта Академика Сахарова с 13:00 до 16:00; ул. Маршала Бирюзова, ул. Маршала Василевского с 13:00 до 17:30, сообщает АГН «Москва».