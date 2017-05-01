Демонстранты в Париже атакуют журналистов и поджигают полицейских

Беспорядки в Париже, начавшиеся в ходе первомайского шествия, набирают обороты.

Как уточняется в материале, мирный первомайский митинг и акция против кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен объединились.

Толпа устроила беспорядки. Активисты поджигают петарды, кидают их в журналистов и полицейских, бьют машины, сообщает Life.

Ранее парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе первомайской демонстрации. Неизвестные с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. Участники беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Также стало известно о нападении на корреспондента RT во время акции протеста в Париже. Неизвестные подошли к журналисту со спины и ударили по голове.