Демократы призвали к импичменту Дональда Трампа

Демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования о связях его предвыборной кампании с Россией.

По словам Шермана, они будут пытаться заставить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в выборы США.

Кроме того, он вновь обвинил Трампа в связях с Россией, а также в попытках помешать расследованию в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали сотрудничество с властями России в период предвыборной кампании в США. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США, сообщает ТАСС.