Демократы США подали в суд на Россию и WikiLeaks

Демократическая партия США направила в окружной суд Манхэттена иск, в котором ответчиками названы Россия, организация WikiLeaks и предвыборный штаб президента Дональда Трампа.

Демократы утверждают, что представители штаба Трампа вступили в сговор с российскими властями с целью дискредитировать Хиллари Клинтон, которая была его противником на президентских выборах. Якобы для этого подготовленные российской военной разведкой хакеры ГРУ и специалисты WikiLeaks взломали компьютерные сети Демократической партии.

Согласно сведениям издания The Washington Post, истцы требуют выплаты компенсации в миллионы долларов, но точная сумма не называется. Демократы уверены, что именно хакерские атаки и распространение конфиденциальных сведений повлияли на итоге выборов в США.