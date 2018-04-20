Демократы США подали в суд на Россию и WikiLeaks

Демократическая партия США направила в окружной суд Манхэттена иск, в котором ответчиками названы Россия, организация WikiLeaks и предвыборный штаб президента Дональда Трампа.

Демократы утверждают, что представители штаба Трампа вступили в сговор с российскими властями с целью дискредитировать Хиллари Клинтон, которая была его противником на президентских выборах. Якобы для этого подготовленные российской военной разведкой хакеры ГРУ и специалисты WikiLeaks взломали компьютерные сети Демократической партии.

Согласно сведениям издания The Washington Post, истцы требуют выплаты компенсации в миллионы долларов, но точная сумма не называется. Демократы уверены, что именно хакерские атаки и распространение конфиденциальных сведений повлияли на итоге выборов в США.

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Места: Россия, США
События: выборы
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