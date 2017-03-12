Демократы США откажутся от участия в расследовании о влиянии России на выборы

Демократы из комитета по разведке палаты представителей конгресса США откажутся от участия в расследовании о влиянии России на выборы президента в Америке.

По данным New York Times, «демократы намерены бороться за вызов на слушания свидетелей и предоставление необходимых документов, включая налоговые декларации президента США Дональда Трампа». Республиканцы, по их мнению, препятствуют независимому расследованию.

Член палаты представителей Жаклин Спир объявила: «Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является серьезной попыткой расследования». Спир намерена добиваться всестороннего и глубокого расследования, в противном случае она пообещала, что все демократы выйдут из него.

Как отмечает издание, первым важным «тестом» станут выступления директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера и других чиновников на слушаниях, которые пройдут 20 февраля.

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Места: Россия, США
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