Демократы намерены потребовать от Трампа публикации налоговых деклараций
Представители демократической партии США намерены добиться от президента страны Дональда Трампа обнародования налоговых деклараций. Таким образом они хотят проверить его на наличие связей с Россией.
«Мы будем требовать их публикации, если мы хотим узнать о его связях с Россией», - цитирует РИА «Новости» лидера демократов в Палате Представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.
По ее мнению, на основе налоговых деклараций Трампа граждане страны смогут получить представление о том, «что русские имеют по поводу Трампа с политической, финансовой и личной точек зрения».
Трамп еще во время президентской кампании отказывался публиковать свои декларации, что вызывало недовольство со стороны демократов. После его победы на выборах в Белом доме заявили, что сведения о доходах главы государства могут быть обнародованы после их проверки со стороны налогового ведомства.
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