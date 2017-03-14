Дембелям пересчитают пособия по безработице

Правительство намерено изменить правила начисления пособий по безработице гражданам, демобилизованным из рядов ВС России.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает соответствующие поправки в трудовое законодательство. В соответствии с ними в первые три месяца с момента постановки на учет после увольнения гражданин из армии человек сможет получать 75% от своей среднемесячной зарплаты на последнем месте работы до службы, но не более 4900 рублей. В последующие четыре месяца размер пособия снизится до 60% от указанной величины, а затем – до 45%, передают «Известия».

Ранее Конституционный суд России запретил расценивать службу в армии как перерыв в трудовой деятельности. Он также признал несправедливым назначение демобилизовавшимся гражданам минимального пособия по безработице в 850 рублей в месяц.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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