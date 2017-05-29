По делу о взрыве в Манчестере задержаны 15 человек

Британская полиция задержала 15 по счету подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.

Им стал 19-летний мужчина, имя которого пока не называется. В руки полиции он попал в ходе обысков в районе Гортон, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Twitter ведомства.

Теракт на стадионе «Манчестер-Арена» произошел 22 мая. Его жертвами стали 22 человека. По версии следствия, взрывное устройство было приведено в действие смертником Салманом Абеди, имевшим отношение к одной из террористических группировок.

В настоящее время арестованы 13 подозреваемых по делу о взрыве. В их числе отец и братья Абеди.