По делу о взрыве в Манчестере задержаны 15 человек
Британская полиция задержала 15 по счету подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.
Им стал 19-летний мужчина, имя которого пока не называется. В руки полиции он попал в ходе обысков в районе Гортон, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Twitter ведомства.
Теракт на стадионе «Манчестер-Арена» произошел 22 мая. Его жертвами стали 22 человека. По версии следствия, взрывное устройство было приведено в действие смертником Салманом Абеди, имевшим отношение к одной из террористических группировок.
В настоящее время арестованы 13 подозреваемых по делу о взрыве. В их числе отец и братья Абеди.
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