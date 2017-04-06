По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек

Сотрудники СКР совместно с ФСБ и МВД задержали восемь человек, причастных к взрыву в петербургском метро.

Шестеро из них пойманы в Северной столице, двое – в Москве. В ходе обысков в местах проживания подозреваемых обнаружено и изъято взрывное устройство, аналогичное тому, что было найдено на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге.

Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщается на сайте СКР.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрнии задержанным меры пресечения.