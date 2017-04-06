По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
Сотрудники СКР совместно с ФСБ и МВД задержали восемь человек, причастных к взрыву в петербургском метро.
Шестеро из них пойманы в Северной столице, двое – в Москве. В ходе обысков в местах проживания подозреваемых обнаружено и изъято взрывное устройство, аналогичное тому, что было найдено на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге.
Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщается на сайте СКР.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрнии задержанным меры пресечения.
Следующая новость СКР задержал подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии