По делу Шакро Молодого задержан глава юротдела «Ронефти»

В Москве по делу о взятке вора в законе Шакро Молодого задержан глава юридического отдела компании «Роснефть» Алексей Крамаренко.

Следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В первой половине текущего года Крамаренко уволился из СКР. Он занимал должность главы следственного управления по Центральному административному округу столицы. По делу о взятке, полученной высокопоставленными чиновниками СКР от Шакро Молодого, он проходил в качестве свидетеля.

Подозреваемые в получении взятки замглавы управления СКР по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны летом прошлого года. напоминает Ura.ru. Предполагается, что незаконное вознаграждение им было выплачено за соратника вора в законе Андрея Кочуйкова. Размер взятки составил 500 тысяч евро.