По делу о пожаре в Кемерово назначены новые экспертизы

Следствию потребовались дополнительные материалы по пожару в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В связи с этим по результатам встречи с потерпевшими СКР назначил проведение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической, фоноскопической. Кроме того, будет проведена экспертиза изъятых видеозаписей. Исследованиями будут заниматься специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Пожар ТЦ произошел 25 марта. Погибли 60 человек и еще79 пострадали. Фигурантами уголовного дела являются восемь человек.