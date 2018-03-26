По делу о пожаре в Кемерове задержаны три человека

Следователи СКР задержали и допросили четырех человек в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

В их числе владелица центра Надежде Судденок, арендатор помещения, с которого, предположительно, начался пожар, а также глава управляющей компании обслуживающей здание, передает «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что жертвами происшествия стали 37 человек, пострадали около 40 и считаются пропавшими свыше 60.