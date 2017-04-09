По делу о подготовке взрыва в Осло задержали 17-летнего россиянина

Полиция Норвегии задержала 17-летнего россиянина, который оставил под мостом в Осло коробку со взрывчатым веществом.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на норвежскую общественную телерадиокомпанию NRK, накануне в столице Норвегии был задержан уроженец России. Ему предъявлено обвинение в незаконном обращении со взрывчатым веществом. Известно, что «молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году».

Накануне полиция Осло обезвредила бомбу, котора была размещена под мостом через Акерсельву. По данным норвежских спецслужб, взырвное устройство представляло собой примитивный снаряд, поэтому не имело большого потенциала.

Российское посольство в Осло не подтвердило информацию о задержании россиянина.

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