По делу о подготовке взрыва в Осло задержали 17-летнего россиянина
Полиция Норвегии задержала 17-летнего россиянина, который оставил под мостом в Осло коробку со взрывчатым веществом.
Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на норвежскую общественную телерадиокомпанию NRK, накануне в столице Норвегии был задержан уроженец России. Ему предъявлено обвинение в незаконном обращении со взрывчатым веществом. Известно, что «молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году».
Накануне полиция Осло обезвредила бомбу, котора была размещена под мостом через Акерсельву. По данным норвежских спецслужб, взырвное устройство представляло собой примитивный снаряд, поэтому не имело большого потенциала.
Российское посольство в Осло не подтвердило информацию о задержании россиянина.
Следующая новость Пассажиры электрички сняли на видео столкновение с электропоездом
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии