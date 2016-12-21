По делу об отравлении «Боярышником» задержаны девять человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Иркутск для координации расследования уголовного дела о массовом отравлении настойкой «Боярышника», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, с 16 по 20 декабря в правоохранительные органы Иркутска поступило 95 сообщений об отравлении метанолом и обнаружении тел погибших.
Петренко также отметила, что по данному уголовному делу задержаны девять человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу «Боярышника» на рынках «Прогресс», «Привоз» и «Бакалея» в Иркутске.
На допросах они признались, что торговля «Боярышником» была налажена на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в места торговли без документов, сообщает «ТВЦ».
Ранее сообщалось, что в Иркутске в результате отравления настойкой боярышника, предназначенной для косметических целей, погибли 54 человека.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии