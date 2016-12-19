По делу о массовом отравлении в Иркутске задержаны два человека

Следователи задержали двух продавцов концентрата для ванн «Боярышник» ставшего причиной массового отравления в Иркутске.

В настоящее время сотрудники СКР и полиции проводят обыски на торговых рынках, где приобреталось указанное средство. «Установлено свыше 100 мест реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного», - сообщается на сайте СКР.

Кроме того, правоохранители изъяли более двух тысяч емкостей с концентратом общим объемом свыше 500 литров.

Согласно последним данным, в общей сложности в больницы поступили 42 пострадавших, из которых скончались 25.