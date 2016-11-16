Дело Улюкаева может пополнится новыми фигурантами

В ближайшее время в деле экс-главы МЭР Алексея Улюкаева могут появиться новые подозреваемые.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Интерфаксу», что в настоящее время «по делу ведется кропотливая работа». Он отметил, что пока фигурантом дела является только бывший министр, однако, по его словам, подобные преступные схемы не делаются «в одного».

Ранее СМИ сообщали о том, что помимо Улюкаева в разработке у правоохранительных органов находились вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов и некоторые другие высокопоставленные чиновники.