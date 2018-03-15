«Дело Скрипаля» вынесут на саммит в Брюсселе

Дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет включено в повестку двухдневного саммита в Брюсселе.

Мероприятие состоится 22-23 марта. По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры стран ЕС могут обсудить инцидент в Солсбери за рабочим ужином, передает РИА «Новости».

Лондон уверен, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Его в этом поддерживают Берлин , Париж, а также Вашингтон. В Москве это обвинение отвергают, подчеркивая его бездоказательность.

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Места: Россия, ЕС
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