«Дело Скрипаля» вынесут на саммит в Брюсселе
Дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет включено в повестку двухдневного саммита в Брюсселе.
Мероприятие состоится 22-23 марта. По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры стран ЕС могут обсудить инцидент в Солсбери за рабочим ужином, передает РИА «Новости».
Лондон уверен, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Его в этом поддерживают Берлин , Париж, а также Вашингтон. В Москве это обвинение отвергают, подчеркивая его бездоказательность.
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