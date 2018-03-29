«Дело Скрипаля» сравнили с романом Федора Достоевского

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с романом русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Все мы уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», - заявил Джонсон.

Лондон продолжает обвинять Москву в причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В России все обвинения называют голословными.

Ранее Следственный комитет России направил в Лондон запрос с просьбой о правовой помощи по этому делу, сообщает «Экономика сегодня».