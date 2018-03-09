Дело Сергея Скрипаля могут засекретить

Дипломаты предположили засекречивание данных расследования отравления Скрипаля Расследование инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании может быть засекречено, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

«Расследование инцидента с Сергеем Скрипалем пойдет по сценарию дела Литвиненко: большинство информации будет засекречено, Россия не получит доступа к данным расследования и не будет иметь возможности их проверить», - написали дипломаты в Twitter.

5 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Кроме того, в больницу попал полицейский прибывший по вызову.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Владимир Путин высказался о вмешательстве в выборы в США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО