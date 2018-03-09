Дело Сергея Скрипаля могут засекретить

Дипломаты предположили засекречивание данных расследования отравления Скрипаля Расследование инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании может быть засекречено, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

«Расследование инцидента с Сергеем Скрипалем пойдет по сценарию дела Литвиненко: большинство информации будет засекречено, Россия не получит доступа к данным расследования и не будет иметь возможности их проверить», - написали дипломаты в Twitter.

5 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Кроме того, в больницу попал полицейский прибывший по вызову.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году, сообщает «Интерфакс».