Дело «Седьмой студии» может пополниться еще одним фигурантом

Задержан бывший продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Он подозревается в причастности к хищению бюджетных средств.

В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения, а также направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере, руководство «Седьмой студии» в 2011-2014 годах похитило выделенные ей из госбюджета средства на сумму в 200 миллионов рублей. Обвинения предъявлены бывшему директору студии Юрию Итину и главному бухгалтеру Нине Масляевой.

В конце мая следствие обратило внимание на основателя студии и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. После проведенных у него обысков он проходит по делу в качестве свидетеля.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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