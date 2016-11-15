Дело против Улюкаева было возбуждено по заявлению «Роснефти»

Уголовное дело в отношении главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева было возбуждено благодаря своевременному обращению в правоохранительные органы представителей компании «Роснефть», сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, представители «Роснефти» обратились в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра, сообщив о том, что Улюкаев вымогает у компании 2 миллиона долларов.

- Благодаря своевременному обращению представителей "Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября при получении взятки в размере 2 миллиона долларов Алексей Улюкаев был задержан с поличным, - подчеркнула представитель СК в разговоре с ТАСС.

Вместе с тем, «Новая газета» ранее сообщила со ссылкой на свои источники, что Улюкаев лично не брал деньги, предложенные ему в качестве взятки. Вся сумма находилась в банковской ячейке.