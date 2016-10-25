Дело обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского передано в суд

Следователи завершили работу по делу бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела по обвинению Полонского, Паперно и Пронякина в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищений денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - цитирует Волк ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель корпорации «Миракс групп» Поклонский обвиняется в присвоении средств дольщиков строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.

Фигурантами дела являются также финансовый директор «Миракс групп» Александр Паперно и генеральный директор ООО «Аванта» Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.

Следствие считает причастными к преступлению членов совета директоров корпорации Алексея Адикаева, Дмитрия Луценко и Максима Темникова, все трое объявлены в международный розыск.