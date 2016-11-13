Дело Литвиненко перенесут на экран

В Великобритании снимают трехсерийный фильм по делу бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, якобы отравленного радиоактивным полонием-210.

В основу фильма положена книга экс-корреспондента The Guardian в Москве Люка Хардинга «очень дорогой яд», передает РИА «Новости» со ссылкой на главу телекомпании Company Pictures Джуди Кунихан.

Она назвала книгу «по-настоящему замечательным художественным произведением», которое приближено к реальной жизни и при стол же захватывающим как истории о Джеймсе Бонде. По ее словам, в произведении отражены важность демократии, свободы слова и верховенства закона.

Британская полиция подозревает в смерти Литвиненко российского бизнесмена и депутата Андрея Лугового, который категорически отрицает свою причастность к делу. В Москве неоднократно отмечали что процесс расследования политизирован.