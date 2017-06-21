Дело лидера «Шалтай-Болтая» передали в суд

Дело лидера группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генпрокурора Виктором Гринем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Аникееву вменяется неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстных побуждений в составе организованной группы. Поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном, его дело выделено в отдельное производство. Подельники Аникеева – Константин Тепляков и Александр Филинов – также привлечены к уголовной ответственности.

Поданным следствия, хакеры взламывали аккаунты и перехватывали переписку высокопоставленных чиновников, крупных компаний и СМИ, а затем продавали полученную таким образом информацию.

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