Дело лидера «Шалтай-Болтая» передали в суд

Дело лидера группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генпрокурора Виктором Гринем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Аникееву вменяется неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстных побуждений в составе организованной группы. Поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном, его дело выделено в отдельное производство. Подельники Аникеева – Константин Тепляков и Александр Филинов – также привлечены к уголовной ответственности.

Поданным следствия, хакеры взламывали аккаунты и перехватывали переписку высокопоставленных чиновников, крупных компаний и СМИ, а затем продавали полученную таким образом информацию.