Дело о хищении 1,2 млрд рублей при строительстве «Восточного» направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 1,2 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.

Обвинительное заключение в отношении Анатолия Рязанова утвердил заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным следствия, с августа 2012 года по октябрь 2013 года генеральный директор ООО «Стройконструкция С» Рязанов вошел в состав организованной группы совместно с начальником ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андреем Ярцевым, генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным.

«В ходе реализации договоров с ООО «Стройконструкция С» на поставку металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный было совершено хищение вверенных Ярцеву денежных средств предприятия в размере свыше 1,18 миллиарда рублей», – пояснили в ведомстве.