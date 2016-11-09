Дело хабаровских живодерок передали в центральный аппарат СКР
Уголовное дело о жестоком обращении с животными в Хабаровском крае передано в центральный аппарат СКР. Соответствующее распоряжение отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным в связи с многочисленными обращениями граждан.
Фигурантами дела являются две 17-летние девушки. Им предъявлены обвинения по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Предполагается, что их жертвами стали как минимум 15 животных и птиц.
Обвиняемым назначены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Следствие проверяет их причастность к совершению других преступлений.Не исключается, что круг фигурантов уголовного дела может быть расширен, сообщается на сайте ведомства.
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