Дело Елены Мисюриной вернут в прокуратуру
Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной за смерть пациента, и постановил вернуть дело в прокуратуру.
Следователям поручено устранить недостатки, которые мешают рассмотрению дела по существу. Кроме того, в отношении прокуратуры, судьи Черемушкинского суда и органов предварительного следствия вынесены частные определения за грубые нарушения, которые были допущены при расследовании дела Мисюриной, передает «Интерфакс».
Приговор гематологу был вынесен в январе. Мисюрина была признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. В качестве наказания она получила два года колонии. Вердикт был обжалован защитой, которая настаивает на оправдании врача.
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