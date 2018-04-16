Дело Елены Мисюриной вернут в прокуратуру

Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной за смерть пациента, и постановил вернуть дело в прокуратуру.

Следователям поручено устранить недостатки, которые мешают рассмотрению дела по существу. Кроме того, в отношении прокуратуры, судьи Черемушкинского суда и органов предварительного следствия вынесены частные определения за грубые нарушения, которые были допущены при расследовании дела Мисюриной, передает «Интерфакс».

Приговор гематологу был вынесен в январе. Мисюрина была признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. В качестве наказания она получила два года колонии. Вердикт был обжалован защитой, которая настаивает на оправдании врача.