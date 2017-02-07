Дело экс-губернатора Сахалина направлено в суд

Генпрокуратура России направила в Южно-Сахалинский городской суд дело экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подчиненных о взяточничестве в особо крупном размере.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал «Интерфаксу», что заместитель главы ведомства Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу. Его фигурантам инкриминируется получение взятки, общая сумма которой составляет около 522 миллионов рублей.

Экс-губернатору и его подельникам предъявлены обвинения по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).