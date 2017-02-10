Дело Дадина будет пересмотрено

Конституционный суд РФ предложил внести изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетирования.

- Выявленный КС РФ конституционно-правовой смысл положения статьи 12.1 УК РФ является обязательным для правоприменителей, законодателю предложено внести в статью соответствующие изменения, - говорится в постановлении суда.

Кроме того, суд постановил пересмотреть уголовное дело в отношении активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения правил пикетирования.

Ильдар Дадин стал первым осужденным за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил Дадина к трем годам колонии общего режима, а 31 марта 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода, сообщает «Интерфакс».

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