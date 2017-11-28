Дело «бога Кузи» передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу организатора секты «бога Кузи» Андрея Попова и направила его на рассмотрение в Пресненский суд Москвы.

Вместе с Поповым перед судом предстанут пятеро его соучастников. Их обвиняют в создании религиозной организации, деятельность которого посягает на личность и права граждан, а также сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью. Кроме того, фигурантам дела предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщает РИА «Новости».

В ходе обысков в нескольких столичных квартирах, принадлежащих главе секты, были изъяты крупные суммы денег, специфическая литература и экзотические животные.